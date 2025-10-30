72 ч. арест за мъж, пребил жестоко майка си

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 40-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на майка си.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21.10.2025 г. за времето от 17,00 часа до 18,00 часа в жилище в ж.к. „Люлин“ в гр. София, обвиняемият Р.К. е стискал силно и извивал ръката на своята майка, съборил я на пода и ѝ нанесъл множество удари с юмруци по главата и гърба.

Вследствие на това й е причинил лека телесна повреда, изразяваща се оток на главата, охлузвания в областта на гърба и множество кръвонасядания. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 5а, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Р.К. е осъждан, но е реабилитиран.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение спрямо Р.К. Състав на съда се е съгласил с искането му и е наложил най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.



