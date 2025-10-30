40-годишен мъж падна от крепостта Царевец, в тежко състояние е

Предстои пострадалият да бъде опериран

40-годишен мъж падна от Лобната скала на крепостта Царевец и беше настанен в тежко състояние в областната болница във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Велико Търново.

Инцидентът се е случил около обяд, докато мъжът се разхождал по историческия хълм. Очевидци разказват, че той е бил в нетрезво състояние и се е доближил опасно близо до ръба на скалата, след което е загубил равновесие и е паднал в пропастта.

Други посетители подали сигнал на телефон 112, след което на място пристигнали екипи на Спешна помощ, полицията и пожарната. Огнеборци се наложило да се спускат по стръмния склон с въжета, за да извадят ранения мъж.

Пациентът е настанен по спешност с фрактури на двата крака, охлузни рани и множество натъртвания по тялото и лицето. От болницата съобщават, че предстои да бъде опериран.