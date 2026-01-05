Загинал и четирима ранени при тежка катастрофа във Велико Търново

Тежка катастрофа във Велико Търново. При пътния инцидент са се ударили три коли, като сигналът е подаден малко преди 00:30 часа.

Млад мъж е загинал, а други четирима са настанени са лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов". По данни на лечебното заведение двама са в ортопедия, а други двама - в хирургия с различни гръдни травми.

Освен полицаи и екипи на Спешна помощ, на място са пристигнали и служители на Пожарната, които са рязали една от колите, за да извадят ранените. Участъкът е останал временно затворен часове наред.

На местопроизшествието са извършени огледи, по случая е образувано досъдебно производство.

Работи се и по версия, според която катастрофата е в следствие на организиран дрифт в района.