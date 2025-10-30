Спецакция в София: 64 задържани, разбити са две наркобази (ВИДЕО)

Директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) Любомир Николов съобщи на брифинг, че на територията на столицата се провежда специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението.

До момента са задържани 64 души, сред които наркозависими и дилъри. Разкрити са две съхранителни бази, от които дилърите са разпределяли наркотиците, използвайки криптирани канали, за да достигнат до потребители в цялата страна.

„Наш основен приоритет е ограничаването на наркоразпространението около училищата и заведенията на територията на София“, заяви Николов. Той добави, че от сектор „Наркотици“ са открили големи количества вещества, подготвени за продажба на пазара.

В основната база са конфискувани над 10 кг марихуана и около 4 кг синтетични наркотици. В тайни помещения на лидера на групата бяха намерени близо 100 000 лева в различни валути. В друг склад са открити 2 кг канабис и 1 кг кокаин.

Операцията продължава, като целта е да се разкрият всички канали на разпространение и да се намали достъпът на наркотици в столицата.