Заподозреният за убийството на жена в София е бившият ѝ мъж

Основен заподозрян за убийството в София, при което 45-годишна жена бе застреляна с 4 куршума, е нейният дългогодишен съпруг, с когото тя наскоро се е разделила.

Бившият ѝ спътник в живота е на 55 години и се издирва от полицията. Двамата имат три деца, коментираха с прискърбие собственици на съседни магазинчета на ул. "Цар Симеон" в столицата.

Именно в хранителния обект мъжът влиза и стреля по жертвата четири пъти, след което бяга. Парите от оборота са непокътнати.

Все още от СДВР не излизат с официално съобщение за мотивите и подробностите около жестокото убийство.

45-годишната Стилияна от близо 10 години въртяла магазинчето. Не била просто собственик, а работила наравно със служителите си и давала смени.

В района коментират, че обектът не е денонощен, каквато информация първоначално се появи. Късната работна смяна приключвала в 20:00 ч. Тепърва ще се изяснява защо жертвата е останала в магазина до късно.