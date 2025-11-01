МВР потвърди: Самоубилият се в кола на ул. "Пиротска" е бившият мъж на застреляната в магазин (ОБНОВЕНА)

Самопрострелял се мъж е открит мъртъв в автомобил в центъра на София. От МВР официално съобщиха, че това е човекът, който снощи, 31 октомври, застреля жена в магазин за хранителни стоки.

В момента на столичната ул. "Пиротска" 78 гъмжи от униформени.

Районът е отцепен с ленти на криминална полиция. На терен има и екипи на Спешна помощ.

"Труд news" припомня, че 45-годишна жена бе убита снощи, докато приключва работната си смяна в хранителния магазин, който бил нейна собственост. Тя често давала смени в обекта, тъй като страдала от липса на персонал. Убитата има три деца.

Убиецът е мъжът, с когото тя дълго живеела на семейни начала. Той е и баща на трите деца. От известно време двамата били разделени. Засега не е ясен и мотивът за убийството.

Жената бе открита с 4 куршума в тялото, един от които в главата.

След като стрелял - килърът избягал от местопрестъплението. Цял ден СДВР издирваше стрелеца.

Все още не е ясно и кога той е решил да сложи край на живота си - дали късно вечерта на 31 октомври, или днес, 1 ноември.

Ето и цялото съобщение на МВР:

Снощи, около 23.00 ч., в денонощен магазин на ул. "Цар Симеон" е открито тялото на 45-годишна жена.

При извършения оглед от дежурна оперативна група на СДВР, се установи, че се касае за убийство, извършено с огнестрелно оръжие.

При проведените незабавни оперативно-издирвателни мероприятия от столичните криминалисти се установи, че извършител на деянието е 55-годишен мъж, с когото жертвата преди време е живеела на семейни начала. Впоследствие е открито тялото на мъжа в автомобил , паркиран на ул. Пиротска.

Според събраните до момента данни той е посегнал сам на живота си веднага след извършеното престъпление. Води се досъдебно производство по чл.115 от НК. Работата по случая продължава.