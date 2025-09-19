Задържаха фамилия наркодилъри при спецакция в ромския кв. "Победа" в Бургас

Освен дрога, в жилището е намерен и чувал с пари

Бургаски полицаи задържаха цяла фамилия, в квартал "Победа". 43 годишният "шеф" на групата бил закопчан рано сутринта в петък в дома си, заедно с двамата си сина и съпругата си. Същото семейство бе задържано целокупно и през май тази година ., когато от дома им бе иззета голяма парична сума и метамфетамин.

Четиримата се занимават с разпространение на дрога и са сред известните дилъри в квартала, смятат криминалисти. При претърсването на къщата им този път били открити чувал с пари - около 28 000 лева, както и кристалообразно вещество с приблизително тегло 10 грама /метамфетамин/, електронна везна и множество найлонови пликчета.

Полицейските служители са проверили и още две жилища в квартала, обитавани от двама криминално проявени братя.

В едното от тях, разположено на ул. "Владислав", са намерени и иззети: суха тревна маса /марихуана/, електронна везна и найлонови пликчета (джъмпери). На място са задържани обитателя на жилището - 24-годишен бургазлия и 26-годишния му брат.