Пътен знак падна върху бебе в количка на кръстовище във Велико Търново

Бебе в детска количка беше ударено от паднал пътен знак на оживено кръстовище във Велико Търново, съобщи БНР.

Автобус от градския транспорт е завивал от бул. "България" към ул. "Никола Габровски" до кооперативния пазар във Велико Търново и на уширението до входа на пазара преди пешеходната пътека се е ударил в пътен знак.

От удара знакът е паднал върху детската количка с бебето, която е била в района.

Детето е на 5 месеца. Направен му е скенер в областната болница, няма сериозни наранявания, но е оставено за медицинско наблюдение.

В болницата, с хипертонична криза след инцидента, е откаран и шофьорът на автобуса.

При друг инцидент в града, на улица "Краков" 13-годишно момче е било блъснато от лек автомобил, докато е пресичало на пешеходна пътека до един от хипермаркетите.

Колата е шофирана от 82-годишен мъж. Момчето е със счупена ръка, образувано е досъдебно производство, съобщиха от полицията.