160 хил. лв. обезщетение да получи синът на загиналия пилот Валентин Терзиев, реши ВКС

Върховният касационен съд реши авиобаза "Граф Игнатиево" да плати близо 110 хиляди лева на сина на загиналия през лятото на 2021 г. при катастрофа с МиГ-29 пилот майор Валентин Терзиев - за извънредния труд, положен от баща му, съобщи Радио Пловдив. Върху тази сума са се натрупали и лихви за още 54 хил. лева.

Майор Терзиев загина при изпълнението на тренировъчен полет за стрелба по въздушна цел (светеща парашутна мишена) в нощни условия на 9 юни. 47-годишният пилот е на военна служба от август 1998 г. и притежава класна специалност „военен пилот – първи клас“. Пилотирал е самолети МиГ-21 и МиГ-29. През годините е награждаван многократно от министъра на отбраната, началника на отбраната, командира на ВВС и командира на авиобазата.

Броят часове извънреден труд на загиналия български пилот се оспорваше от авиобазата. Пред съда обаче беше доказано, че Терзиев е положил 3494 часа (437 дни) повече от нормата.

На първа инстанция на неговия син Александър беше присъдено малко над 34 хил. лева обезщетение, но следващите две инстанции са завишили сумата с още 75 500 лева.

Загуба на пространствена ориентация на пилота на разбилия се при учение МиГ-29 е причина за катастрофата на изтребителя в първите минути на 9 юли. Това сочи докладът за инцидента на отдела за разследване на авиационни произшествия в Служба "Военна полиция", съобщиха от Министерството на отбраната. В резултат машината се е разбила в морето – пет секунди след като изстреляната от нея ракета е поразила мишената.

След трагичния инцидент Валентин Терзиев посмъртно беше повишен в чин подполковник.