Дъщерята на полицая разпознала заподозрения за убийството на майка ѝ

Трагедията със семейството от Първомай

Таткото: Искал е да заколи мен!

Дъщерята на убитата в Първомай 44-годишна Димитрина Грозева е разпознала на запис от охранителна камера младежа, който беше задържан за смъртта на майка ѝ.

22-годишната Йоана, която е студентка, имала връзка със заподозрения, но преди месец го изоставила. Той се вбесил и нееднократно заплашвал цялото семейство, смятал, че родителите настройват момичето срещу него.

Както писа “Труд news”, във фаталната нощ майката Димитрина е била сама вкъщи, докато съпругът ѝ бил на дежурство в местното районно управление на полицията. Маскиран младежът прескочил оградата. Жената чула шум и излязла да види какво става. Нападателят носел кози крак, за да разбие вратата, той изскочил от тъмното и я наръгал в шията с металната пръчка, прерязвайки сънната є артерия. Тялото на Димитрина било открито към 2 ч през нощта срещу понеделник от 18-годишния ѝ син Атанас, който се прибрал по това време.

Още същата нощ извършителят заминал за София с надеждата да си осигури алиби. Полицията обаче влязла в дирите му и през нощта срещу вторник го арестува в стаята му в блок 13 в Студентския град. Според криминалисти версията за личен мотив изплувала още в началото, защото от къщата не са изчезнали нито вещи, нито пари. Бащата Здравко Грозев обаче смята, че убиецът е търсел да заколи него, защото той е настоявал Йонна да се откаже от този младеж и дъщеря му го послушала.

Днес задържаният е откаран от София в Пловдив, където Окръжната прокуратура да му повдигне обвинение. Вероятно той ще бъде подложен и на прегледи от психиатри.