Затворници крият телефони в пъпеши, носят им дрехи, напоени с дрога (СНИМКИ)

Правосъдният министър разпореди проверки във всички затвори

Mинистърът на правосъдието Георги Георгиев разказа за изобретателни опити за укриване на забранени предмети в затворите, заради които е разпоредил проверки във всички места за лишаване от свобода

"Три мобилни телефона в пъпеш, 8 – в печка и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници. Това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ успяха да разкрият и предотвратят", написа Георгиев във фейсбук.

"По мое разпореждане се извършват извънпланови проверки във всички места за лишаване от свобода".

По думите му, разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и 11 случая с наркотични вещества. "Служителите разкриват дрехи, напоени с наркотични вещества, които при свиждания се доставят за лишени от свобода", посочва министърът.

От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намери и иззети 46 броя мобилни телефони и 29 случая с наркотични вещества, пише още Георги Георгиев.

"Контролът, както на входовете, така и при проверки в местата за лишаване от свобода ще продължи да е засилен. При всички случаи на откриване на забранени предмети и вещества се извършват допълнителни разследвания и се налагат наказания. Затворите са място за изтърпяване на наказания и своеволия няма да бъдат толерирани!", подчертава министърът на правосъдието.