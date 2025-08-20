Арестант се е опитал да се самоубие в София

Арестант си наръга сънната артерия в опит за самоубийство.

Перничанинът, задържан за домашно насилие, е посегнал на живота си в ареста в София.

Той е задържан за 72 часа с обвинение за нарушаване на ограничителна заповед, след като бившата му съпруга, с която бил разведен от две години, подала сигнал в полицията, че минал край дома ѝ.

Кървавата драма се разиграла във вторник.



В килията си той открил остър предмет и се наръгал в сънната артерия, пише Struma. Незабавно му е оказана първа помощ, след което е настанен в болницата на Централния софийски затвор.

По-късно е преведен на лечение в затворническата болница в Ловеч, откъдето съобщават, че няма опасност за живота му.