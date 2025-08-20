Жена намушкана при скандал за наем

Екшън в Созопол

Без опасност за живота е

35-годишна жена е намушкана при скандал в комплекс в Созопол. Екшънът се разиграл към 22 ч във вторник.

До кръвопролитието се стигнало, след като имало спречкване между наематели и намеодател на апартамент в сградата. Двама туристи - на възраст 40 и 33 години, наели жилището за лятната си почивка.

Те обаче не са били доволни от предоставените условия. Именно заради това се е стигнало до конфликт между тях и наемодателя - 34-годишен мъж, който е бил с 35-годишната си приятелката. За да се защити, той е извадил нож, но жената до него, в желанието си да предотврати конфликта, застанала пред него и в този момент ножът се е забил под дясната є гърда, пише flagman.bg. Тя е откарана в болница с повърхностна рана. В ареста на Созопол за 24 часа са задържани наемодателят и двамата наематели.