Иван Иванов и синът му отиват на съд заради корупция на европейското първенство по щанги

Бившият треньор на националния отбор по вдигане на тежести Иван Иванов и синът му, бивш служител на Министерството на спорта, отиват на съд във връзка с организирането и провеждането на българското домакинство на Европейското първенство за мъже и жени по вдигане на тежести миналия февруари, съобщи БНР.

Двамата са обвинени като помагач и извършител за корупционно престъпление.

Според прокуратурата, Иванов - баща е дал подробни съвети и разяснения на сина си за начина, по който да поиска и получи от основния свидетел по делото сумата от 62 500 лева, която представлявала 5% от одобреното от Спортното ведомство държавно финансиране за провеждане на Европейско първенство по вдигане на тежести.

От държавното обвинение припомнят, че предварително белязаните пари са били предадени на 15 декември 2023 година, в рамките на разследване на Антикорупционната комисия.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийския градски съд.