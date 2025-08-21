Задържаха под стража сирийски каналджия след смъртта на мигрант

Още четирима бяха ранени при катастрофа в опит за бягство от полицията

Сириец на 32 г. бе задържан под стража от Добричкия окръжен съд. Чужденецът е обвинен за причиняване на телесни повреди и смърт по непредпазливост, както и за противозаконно подпомагане на чужди граждани за преминаване на границата на България.

Каналджията бе заловен на 18 август след гонка с полицията. С миниван с гръцка регистрация той превозвал петима нелегални мигранти от Египет. В 11,30 часа дежурен екип на АПИ опитал да спре возилото близо до Каспичан. Водачът не се подчинил, затова данните на колата били съобщени на полицията. Служители на граничното полицейско управление в Генерал Тошево заградили шосето на ГКПП Дуранкулак. Малко след 13 часа забелязали минивана, но шофьорът дал газ и опитал да избяга. Последвала гонка, при която с бясна скорост возилото с мигрантите катастрофирало на разклона за шабленското с. Божаново. От зверския удар на място загинал един от египтяните, а другите четирима били ранени. Двама от тях са без документи.

Според обвинението са им нанесени средни телесни повреди. Съдът прие, че при по-лека мярка за неотклонение сирийският каналджия може да се укрие и отново да престъпи закона. В мотивите си магистратите отбелязаха високата обществена опасност на двете разследвани престъпления, наличните данни за неподчинение на полицейски орган и опасното шофиране. Определението подлежи на обжалване пред Варненския апелативен съд в 3-дневен срок.