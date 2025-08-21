Арест за двама заради смъртта на детето, паднало от парашут (обзор)

Още по темата: Постоянен арест за двама от задържаните за инцидента в Несебър, при който загина дете 21.08.2025 17:32

Това реши Бургаският окръжен съд

Могат да получат от 1 до 6 г. затвор

Третият - капитанът на моторната лодка, остава на свобода срещу 5000 лв. гаранция

Окръжният съд в Бургас постанови постоянен арест за двама от тримата служители на базата за водни атракции, обвинени за смъртта на 8-годишно момче, паднало от парашут в морето на плажа в Несебър.

Зад решетките остават Камен Тенев - морякът от моторната лодка, дърпаща парашута и Петко Стефанов, касиер и отговорник за сигурността на обекта, даден под наем на фирмата “Венис Марина” ЕООД. На свобода срещу 5000 лева гаранция остава капитанът на лодката Христо Раев. Срещу управителят Иван Л. и собственичката на капитала на дружеството Стефани С. няма повдигнати обвинения за инцидента.

Както съобщи “Труд news”, малкият Иван и майка му от Разлог се качили на парашута и когато се издигнали на 40-50 метра протритите и износени колани, с които било вързано детето, се скъсали, то паднало в морето и загинало от удара във водната повърхност.

Прокуратурата обвини тримата по чл. 123, ал.1 от Наказателния кодекс за пpичиняване на cмъpт пopaди нeзнaниe или нeмapливo изпълнeниe нa зaнятиe или нa дpyгa пpaвнo peглaмeнтиpaнa дeйнocт, пpeдcтaвлявaщи изтoчник нa пoвишeнa oпacнocт. Ако вината им бъде доказана, те могат да получат от 1 до 6 години затвор.

На заседанието адвокатите им поискаха най-леката мярка “подписка”, но от прокуратурата настояха за “задържане под стража” на тримата. От мотивите на съдията, който е разгледал снимки и видеозаписи, приобщени по делото, стана ясно, че морякът Камен Тенев, който е сложил коланите на момчето и отговорника за сигурността Петко Стефанов са имали решаваща роля нещастието да бъде избегнато. В същото време капитанът на лодка може и да е знаел за лошото състояние на коланите, но не и непосредствено преди слагането им и той е отговорен да следи да са здрави.

Наблюдаващият прокурор Сузана Койнова беше категорична, че в случая е налице дейност, която е рискове за клиентите, някои от които са деца, което и налага повишено внимание, контрол и дисциплина за хората, които я упражняват.