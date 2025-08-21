Издирват 16-годишно момче, изчезнало на 18 август във Варна

Варненската полиция обяви за издирване непълнолетно момче. 16-годишният Георги Диянов Чомаков изчезнал на 18 август. Около 14:30 ч слязъл от колата на майка си в района на МОЛ Варна и после следите му се изгубили. Момчето не е носило у себе си документи за самоличност, телефон и пари.

Георги е висок окоо 170 см, с нормално телосложение, кестенява коса и кафеви очи. Бил е облечен със сини дънки до коляното, черна тениска с бял джоб и черни маратонки и е носил през рамо чанта с жълт надписа „САТ”.

От полицията призоваха всеки, който има информация за момчето, да звъни на тел. 112 или в което и да е полицейско управление във Варненска област.