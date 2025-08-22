Снимки показват състоянието на коланите, с които е бил вързан 8-годишният Иван, преди да падне от парашута

Снимки показват състоянието на въжето преди трагедията в Несебър, в която 8-годишният Иван загина след падане от парашут. Пред NOVA застана адвокатът на един от обвинените за смъртта на детето. Ваня Радиева защитава Христо Раев, който бил капитанът на лодката. Той единствен беше освободен под парична гаранция от 5000 лева. Колегите му - касиерът на парасейлинг обекта Петко Стефанов и морякът Камен Тенев, останаха в ареста.





Припомняме, че 8-годишното дете от Разлог загина при инцидент с парасейлинг в понеделник. В съдебната зала стана ясно, че именно морякът Камен Тенев е поставил коланите на детето, а след трагедията е изхвърлил в морето скъсаните рейки.

Прокуратурата представи и снимки, на които ясно се виждат повредените колани. Адв. Радиева ги е видяла.

„От едната страна – там, където единият колан се захващаше, висеше някакво конче. Леко беше усукано въжето. Не видях някакво разплитане или нещо видимо, което да показва, че тези колани не са в добро състояние”, каза юристът.