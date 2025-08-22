До 31 август изравнителните сметки за парно и топла вода могат да бъдат обжалвани.

Това е срокът, в който абонат, който е намерил грешка в изравнителната си сметка, има задължение да възрази срещу тази сметка, посочи пред БНР Кремен Георгиев - председател на Асоциацията на топлофикационните дружества.



По думите му показанията в сметката стоят на уредите до есента, с изключение на водомерите. Грешката може да се получи, само ако са на визуален отчет, отбеляза той в интервю за предаването "Преди всички".

И поясни, че при дистанционния отчет вероятността за грешка клони към 0.

Георгиев препоръча на абонатите да си платят сметката в срок. Ако не се плати и се възрази, но се окаже, че сметката е вярна, ще трябва да се плати и лихвата, обясни той. Ако се окаже обаче, че сметката е грешна, сумата може да се върне в следващата сметка.Хората, които не са осигурили достъп за отчитане на водомери и топломери, трябва да го направят веднага, за да не платят по-високи сметки, предупреди също Кремен Георгиев.

Според него когато се плаща на равни вноски, се получава доусложняване при изравнителните сметки:

"Веднъж изравняване спрямо начислената енергия, начислената спрямо потребената и измерена. И втори път - към това, което е плащано през месеците, тъй като са договорени някакви равни вноски, които едва ли могат да се уцелят за цяла година. При това двойно изравняване става малко малко сложно. При реални данни трябва да има и реален резултат - една сума, която трябва да бъде платена".