Мъжът, който се заби с автомобила си в детска площадка след гонка с полицията, остава в ареста

Софийски районен съд наложи мярка за неотклонение „задържане под стража“ на 55-годишния мъж, който се закани да убие жена и катастрофира пиян в детска площадка в София.

Искането бе внесено от Софийска районна прокуратура.

Съдът се съгласи с доводите на наблюдаващия прокурор, че обвиняемият А.Т. може да се укрие или да извърши друго престъпление и му наложи най-тежката мярка за неотклонение.

Мярката подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

Както вече стана ясно, А.Т. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 20 август, около 22.00 часа в ж.к. „Христо Смирненски“ в София, се заканил с убийство на П.О. като я полял с неустановена течност, след което й казал: „Ей сега ще те запаля“ и извадил запалка. Жената избягала, а обвиняемият тръгнал след нея с товарен автомобил марка „Фолксваген”. Докато шофирал ударил 3 паркирали коли и навлязъл в детска площадка. Пристигналите на място полицаи му направили тест с дрегер, който отчел, че е шофирал с 2,72 промила алкохол в кръвта. А.Т. дал и кръвна проба, която показала, че е управлявал автомобила с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно ­­­­2,38 на хиляда.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“. |