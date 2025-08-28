Маскиран заля директорка с две кофи фекалии в Димитровград

Задържаха трима заподозрени

Задържаха трима мъже, заподозрени за изливането на две кофи фекалии върху директорката на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград. Образувано е досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Хасково за хулиганство.

Разследването продължава, като се изясняват всички факти и обстоятелства. От полицията потвърдиха, че задържаните са на възраст 34, 37 и 39 години.

Случаят е от сряда сутринта. Мъж, облечен в бял защитен костюм, изля две кофи с фекалии върху Марияна Петрова на работното ѝ място.

Потърпевшата разказа, че свързва нападението с уволнена психоложка, която не е получила постоянен договор след изтичане на изпитателния срок. В последните десет дни директорката твърди, че е била многократно заплашвана – както на работното място, така и по телефона. „Посегателство от този род е обидно не само за мен в личен план, но и за цялото общество. Това е абсолютен прецедент – да бъде атакуван ръководител на работното му място“, коментира тя пред медиите.

“Прецених да освободя служителите за деня, защото такава ситуация е обидна към работата, която извършваме-в центъра помагаме на деца и на родителите им. Посегателство от този род е обидно като цяло не само за мен в личностен план, но и за обществото в града. Това е абсолютен прецедент- да се заплашва пряко работодател на работното му място“, каза Марияна Петрова. Тя е категорична, че очаква реакция от институциите.

От Община Димитровград осъдиха остро нападението и настояха за бързи действия на институциите. В същото време кметството потвърди, че тече проверка по сигнал срещу директорката във връзка с освобождаването на психоложката, в който се твърди за напрежение в екипа. Петрова отрича подобни обвинения, като признава, че „както на всяко работно място има проблеми, но те са били туширани“.

Заради инцидента Центърът за обществена подкрепа остана затворен през целия ден, а планираните посещения на деца бяха отменени.