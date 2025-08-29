Боклукчийски камион помете жена с бебешка количка в София

Жена и новородено пострадаха след инцидент на пътя с камион за почистване на боклук. За щастие тя и детето са се разминали с леки травми, отбелязва bTV.

Жители на квартала свидетелстват, че за конфликтното кръстовище вече са подавани няколко сигнала, тъй като инцидентите там не са рядкост.

Кръстовището е на ул. „Митрополит Серафим Сливенски“ в „Младост 1“.

Валентин Симеонов е очевидец на случилото се. Разказва, че камионът бутнал количката с бебето.

„Количката падна странично, а детето се изтърколи на шосето, което беше много шокиращо за мен. Звъннах на 112 и отидох да видя дали имат нужда от помощ“, разказва мъжът.

По думите му видимо бебето не е имало наранявания.

Валентин Симеонов твърди, че инциденти на това място стават много често.

От Спешна помощ информираха, че веднага на място е изпратена линейка. Имали са съмнение за контузия на главата на детето. Откарани са в добро състояние в „Пирогов“. От болницата съобщиха, че детето е в добро състояние, но оставено за наблюдение. Жената е с леки контузии.