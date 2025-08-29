Божествена света литургия след 400 годишно прекъсване бе отслужена на остров Св. Иван

Божествена света литургия бе отслужена на созополския остров Свети Иван. Тя бе изпълнена от Сливенския митрополит Арсений и 8 важни духовници, които специално пристигнаха в морския град. Сред тях бяха Пловдивският Митрополит Николай, епископ Поликарп, епископ Сионий, епископ Висарион. духовници от Сливенска епархия, църковен хор Св. ЕРМ и църковен хор от Букурещ.

За първи път от 400 години насам, в разрушения манастирски комплекс на острова, зазвучаха песнопенията на Божествената Света литургия. Поводът е възпоменанието на Отсичането на главата на Св. Йоан Кръстител, който православната ни църква отбелязва на 29 август. На острова през 2010 г. бяха открити мощи на светеца

Церемонията започна с литийно шествие от Созопол до пристанището с мощите на Свети Йоан, които се съхраняват в местната църква "Св.св. Кирил и Методий" през пролетта и лятото и в църквата "Свети Георги" - през есента и зимата. От пристана, духовниците, заедно с кмета Тихомир Янакиев и всички присъстващи, отплаваха към острова за архиерейска съборна света литургия.

По време на събитието, проф. Казимир Попконстантинов, откривателят на мощите, бе отличен с орден "Св. Димитрий Сливенски" - първа степен.

"Манастирът на острова е бил унищожен от османците през 1629 година и сега, благодарение на митрополит Арсений, по негова идея и предложение, бе отслужена тази литургия. Тя няма да бъде последна и всяка година ще се отслужва", каза пред Труд news проф. Казимир Попконстантинов.

Той припомни, че е открил мощите на 28 април 2010 година, точно в 13. 30 часа.

"Благодарен съм за пореден път на Дядо Арсений, че чрез наградата с този орден, окончателно се показва отношението на Синода към откритието - частици от мощите на Св. Йоан", коментира развълнувано професор Казимир Попконстантинов.

