Варненската полиция и три организации с кампания срещу пътния травматизъм

Ловят пътни нарушители с нова онлайн платформа

Подателите на сигнали няма да ходят до районните управления

Областната дирекция на МВР-Варна, Асоциацията на пострадалите при пътнотранспортни произшествия , администраторите на фейсбук групата „Виждам те - КАТ Варна“ и „Градски транспорт“ ЕАД създадоха нова платформа за подаване на онлайн сигнали за тежки нарушения на пътя. На сайта odmvr.bg от вчера гражданите могат да качват видеа и снимки до 1 GB, които ще се разглеждат в КАТ. Желателно е подателите да не са анонимни, но няма да им се налага да ходят в районните управления, а полицай ще ги посещава, за да им снеме показания, обясни директорът на ОДМВР-Варна старши комисар Красен Торимацов.

Приоритет са шест вида нарушения, които често водят до тежки катастрофи - дрифтове, преминаване на червен светофар, отнемане на предимство на пешеходец, пренебрегване на знак „Стоп“, резки маневри между лентите за движение, неправилно изпреварване. Подателите трябва да посочат датата и мястото, където са засекли нарушението. Първият сигнал в сайта - за преминаване на червено по околовръстното шосе, вече е обработен и извършителят е санкциониран, съобщи началникът на „Пътна полиция“ главен инспектор Петко Камбуров.

Според него друго масово нарушение е превишаването на скоростта. За миналата година са регистрирани 133 000 такива случая. Често водачи карат и в бус лентите. Затова в кампанията се включва и „Градски транспорт“. Записи от камерите в 120-те автобуса, част от които са насочени към пътното платно, ще се качват на платформата, уточни директорът на общинското дружеството Николай Антонов.

Това е първият сайт в страната, пряко свързан с полицията, обясни Митко Антонов, регионален координатор на Международната асоциация на застрахователите и пострадалите при катастрофи. Той апелира хората да не се страхуват да свидетелстват, за да не останат нарушителите ненаказани. Промоция на кампанията под мотото „На запис - без компромис“ ще прави и „Виждам те - КАТ Варна“. Във фейсбук групата членуват над 150 000 потребители от града и региона. Те ще получат напътствия за по-лесен достъп до онлайн платформата.