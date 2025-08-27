Варненски митничари откриха 50 кила марихуана в соларни панели

Стоката пристигнала по море от Канада

Служители на отдел „Борба с наркотрафика“ към митницата във Варна откриха близо 50 килограма марихуана, укрити в соларни панели. Те били натоварени в контейнер, който пристигнал по море от Монреал, Канада и съдържал стоки за различни получатели. При проверката им след оценка на риска митничарите установили, че 12 от 18 употребявани соларни панели са слепени по двойки. В кухините между тях били натъпкани 105 вакуумирани пакета с марихуана с общо тегло от 49,271 кг. Стойността на дрогата е 985 000 лв. по цени на съдопроизводството, съобщиха от Агенция „Митници“. По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор под надзора на Варненската окръжна прокуратура, а разследването продължава.