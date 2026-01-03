Везенков блесна с 24 точки за победа в дербито с Панатинайкос

Българският национал Александър Везенков и неговият Олимпиакос се наложиха над Панатинайкос с 87:82 (28:13, 15:30, 18:18, 26:21) като гости в голямото гръцко дерби от 19-ия кръг на баскетболната Евролига за мъже, първо за сезона в надпреварата.

Победата беше трета поредна и общо 11-а за Олимпиакос от 18 изиграни мача, докато Панатинайкос прекъсна серията си от три поредни успеха и допусна общо седма загуба от 19 срещи до момента. Поражението беше и десето поредно за Панатинайкос от големия гръцки противник в престижния международен турнир.

Александър Везенков отново бе на висота и допринесе за победата с ключови изяви в сблъсъка. Двукратният спортист номер 1 на България, който по-рано днес попадна в идеалната петица на Евролигата за 2025 година, завърши като най-резултатен за своя тим с 24 точки, от които 4 тройки, 9 борби и 1 асистенция за 34 минути на терена.

Началото на мача беше повече от отлично за гостите от Пирея, които бързо дръпнаха с 10 точки при 12:2, фиксирани с кош на Никола Милутинов след малко повече от три минути. До края на първата четвърт Олимпиакос на няколко пъти записа преднина от 17 точки, за да води с 28:13 след 10 минути игра.

Домакините реагираха подобаващо, скъсявайки дистанцията до 6 точки при 25:31 след тройка на Кендрик Нън. В оставащото време от първото полувреме баскетболистите на Панатинайкос продължиха да бъдат по-настоятелни и стигнаха до равенство, след като 42 секунди преди почивката Николаос Ронгавопулос реализира 2 точки за 43:43.

Двата състава изиграха изключително оспорвана трета четвърт, в която най-голямата разлика бе едва 4 точки – на два пъти в полза на Олимпиакос. Везенков даде преднина от 54:53 за гостите при оставащи три минути от периода, а след това Тайлър Дорси отбеляза тройка за 57:53. Панатинайкос обаче пак изравни за 61:61 с точни наказателни удари на Джеди Осман за домакините в самия край на тази част.

Заключителните 10 минути започнаха с важна тройка на Александър Везенков за аванс от 64:61 за Олимпиакос, а след него Донта Хол се разписа за 67:61. Еван Фурние отбеляза от наказателната линия първата си точка в срещата за 70:63 в полза на гостите при оставащи малко повече от 7 минути, оформяйки серия от 9:2. Баскетболистите на Панатинайкос отговориха със 7 безответни точки и ново равенство 70:70, преди Олимпиакос пак да дръпне с 4, включително след кош на Везенков. Пак българинът реализира от далечна дистанция за преднина от 83:74 за гостите по-малко от три минути преди края на двубоя. Домакините се доближиха на 2 точки при 82:84, но Дорси вкара 2 точки за Олимпиакос, правейки разликата 4 при оставащи 50 секунди.

Във финалните моменти Осман пропусна изстрел от тройката за Панатинайкос, а Александър Везенков овладя борбата и в крайна сметка Олимпиакос триумфира с победата.

От съотборниците на българина - Тайлър Дорси се отчете с 21 точки, 4 борби и 3 асистенции за успеха.

За Панатинайкос Кендрик Нън реализира 32 точки, 5 борби и 6 асистенции, а Джеди Осман се включи с 13 точки и 3 борби.

В следващия кръг на Евролигата Везенков и компания ще гостуват на шампиона Фенербахче на 6 януари в Турция, а два дни по-рано им предстои и гостуване на бившия тим на българския национал в Гърция – Арис в двубой от местното първенство.