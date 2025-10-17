Везенков отново е ключът към победата на Олимпиакос

Александър Везенков много рядко прави недотам силни мачове, като предишния срещу Анадолу Ефес. Но българската звезда на Олимпиакос винаги се завръща с блестящо представяне и това се случи при гостуването на израелския Макаби (Тел Авив) от баскетболната Евролига в Белград. Крилото блесна с „дабъл-дабъл“ от 23 точки и 10 борби, като вкара 6 от 7 стрелби от средно разстояние и 5 от 5 фаула (2 от 5 от тройката), при това 5 поредни в самия край, включително последния кош 17 секунди преди сирената. А той донесе крайната победа на гръцкия тим с 95:94, тъй като противникът не успя да реализира във финалната атака.

По пътя към успеха „червено-белите“ наваксаха пасив от 12 точки в последната четвърт. До един момент играчите на Макаби се виждаха като победители, а с най-голям принос за тях бе Джефри Даутин, който наниза 24 точки в коша на тима от Пирея, а сърбинът Никола Милутинов се изравни с Везенков с 23 т. за Олимпиакос.

„Няма да се преструвам, че не съм доволен, победата си е победа и е по-добре да се учиш, като печелиш, отколкото като губиш – заяви най-добрият баскетболист извън НБА. - Имаме много да научим от този мач, защото в продължение на 37 минути не съществувахме на паркета в защита. Имаме проблеми, знаем го. Всеки мач е различен, нивото е все по-близо до НБА и трябва да си подготвен“.