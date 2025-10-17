Бленджини: Вече съм в следващата година

Джанлоренцо Бленджини караше играчите от мъжкия национален отбор по волейбол да забравят бързо всяка точка и всеки мач, за да са готови за следващите на световното първенство във Фиипините. Ето, че италианският селекционер на „лъвовете“ следва собствения си съвет и е готов за остави зад гърба си славния мондиал, на който тимът стигна до сребърните медали, за да погледне към следващите предизвикателства.

„Аз съм вече в следващата година, това, което се случи, вече е зад гърба ни – твърди Бленджини, който ще проследи на живо и турнира за Суперкупата на България в зала „Левски София“ през уикенда, с който се дава началото на клубния сезон у нас. - Знам, че ни очаква едно тежко лято, ще бъде още по-трудно от сега, но това е най-хубавото нещо“.

Специалистът смята, че групата на България за европейското първенство идния септември е най-тежката, а допълнително предизвикателство ще е фактът, че всеки съперник ще играе с по-голяма амбиция срещу световните вицешампиони.

„Ще губим мачове, но това не трябва да е драма или трагедия – добави Бленджини. - На световното Италия загуби от Белгия, а след това спечели титлата. Не трябва да забравяме основната цел на нашия проект, от самото начало, от миналата година – да направим всичко възможно да се класираме на олимпиадата в Лос Анжелис“.