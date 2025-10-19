Холгер Руне скъса ахилес

Холгер Руне надмина Григор Димитров като „най-голям карък“ в мъжкия тенис пред годината. Българинът все още е извън игра, след като скъса гръден мускул на Уимбълдън през юли, но датчанинът преживя истински кошмар по време на мача си с Юго Юмбер (Франция) на турнира в Стокхолм. При резултат 2:2 Руне изведнъж закуца и направи гримаса от болка, като бързо стана ясно, че не е в състояние да продължи играта. А няколко часа след оттеглянето му бе съобщено, че има скъсан ахилес и ще се оперира в следващите дни. Травмата със сигурност го вади от корта до края на сезона, като не е ясно колко време ще продължи възстановяването и кога Руне ще може да поднови кариерата си. Инцидентът доведе до нови призиви от тенисистите АТП да облекчи календара, който според тях е твърде натоварен.