Левски и Локомотив Авиа ще спорят за Суперкупата във волейбола

Вицешампионът от миналия сезон Локомотив Авиа победи Нефтохимик 2010 с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) във втория полуфинал за Суперкупата на България по волейбол за мъже, игран в залата "Левски София" и ще оспорва трофея с домакините от Левски в утрешния финал. Тимът от Пловдив бе подсилен от суперзвездата Матей Казийски, който ще играе и утре във финала на турнира, преди да замине за Анкара, където ще играе в местния Халкбанк под ръководството на Радостин Стойчев.

Локомотив Авиа взе аванс след 7:7 в първия гейм, като най-голямата преднина бе при 13:8, но тимът на Найден Найденов в нито един момент не изпусна инициативата. Нефтохимик оказа голяма съпротива, като изравни при 20:20, но в този момент съперникът направи четири поредни точки. Бургазлии върнаха две, но в крайна сметка загубиха частта.

Локомотив бе по-убедителен във втория гейм, като повече с 10:6. Нефтохимик намали при 12:13, но тимът на Казийски отново взе голям аванс при 21:16. Казийски направи ас за 24:18, но след това прати топката в мрежата. Бургазлии също направиха грешка от сервис, при което отстъпиха и във втората част.

Локомотив Авиа запази инерцията си и в трета част, като треньор на Нефтохимик Франческо Кадеду направи последен опит да даде импулс на тима си при 14:19. Тимът от Пловдив стигна до шест мачбола при 24:18, като пропусна първия след атака в аут. След това обаче при контраатака Тодор Вълчев стреля по блокада и в аут, което донесе чистия успех на тима му.

Казийски завърши мача с 13 точки - 10 от атака, 2 аса и една блокада. Най-резултатен за Локомотив бе Жулиен Георгиев с 16 точки, а Тодор Вълчев добави 14. За Нефтохимик най-резултатен бе босненският диагонал Ади Османович с 15, а капитанът Калоян Балабанов се отчете с 13.

Преди това Левски победи Берое с 3:0 (25:17, 25:23, 25:17). Първият гейм започна равностойно и точка за точка, като шампионите от Левски първи взеха аванс при 8:5, което доведе до прекъсване за треньора на Берое Мирослав Живков. "Сините" обаче продължиха да трупат преднина, която стигна до 13:8. Берое намали до 13:15, след като на терена влязоха Рангел Витеков и Спас Байрев като резерви. Левски обаче не пропусна да увеличи след това аванса си, като стигна до седем геймбола при 24:17. Домакините спечелиха още първия след добър сервис на капитана Светослав Гоцев посрещането на Берое не бе добро и контраатака на Николай Николаев доведе до 25:17.

Берое започна по-добре втората част, като поведе с 4:2, а след това и с 6:3 заради по-добър сервис най-вече. След блокада на Иван Латунов в центъра тимът от Стара Загора поведе с 13:9, а треньорът на Левски Николай Желязков пусна в игра Лазар Бучков. "Сините" направиха три поредни точки. Първото равенство дойде при 21:21 след ас на Гордън Люцканов. След видеочек се стигна до 22:22, а първият геймбол дойде за Левски след успешна атака на Юлиан Вайциг. Домакините поведоха с 2:0 след атака в аут на Ханушек от Берое.

Левски започна по-добре третия гейм с 6:2 и 8:4. Старозагорци намалиха пасива си само до точка при 11:12. При 18:14 за Левски след ас на Лазар Бучков треньорът на "зелените" Мирослав Живков прекъсна играта за наставления. Ас на Тодор Скримов направи резултата 24:17 и стигна до седем мачбола. "Сините" реализираха още първия за 25:17 след контраатака на Вайциг.

За Левски най-резултатен бе швейцарският национал Вайциг с 16 точки, Гордън Люцканов добави 14, а Тодор Скримов завърши с 13. От Берое никой не мина границата от десет точки, като Джеси Деланси реализира 9.