Тръмп мести олимпиадата от Лос Анджелис?

Доналд Тръмп оценява много високо възможността на САЩ да приеме световно първенство по футбол и летни олимпийски игри в рамките на две години, но е готов да измести най-големите спортни прояви в света от градовете с висока престъпност. Американският президент заплаши властите в различни градове и щати, предимно с управници от Демократическата партия, че може да се простят с домакинството.

„Харесвам хората в Бостън и знам, че билетите са продадени, но кметът им не е добър – заяви Тръмп. - Ако някой не се справя и нямаме условия или сигурност, ще се обадя на Джани Инфантино и ще му кажа да преместим мачовете от световното. Бих казал същото и за олимпиадата – ако Лос Анджелис не може да се подготви по най-добрия начин, ще потърсим друг домакин. За такъв ход вероятно ще ни трябва по-голямо усилие, но ще се справим. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм трябва да се стегне...“

От ФИФА побързаха да отговорят, че е работа на властите в САЩ да определят дали градовете им са достатъчно безопасни да приемат мачове от световното първенство догодина.