Хванали тонове допинг в Европа

От Световната антидопингова агенция (ВАДА) се похвалиха, че са нанесли сериозен удар на бизнеса с вещества, подобряващи спортното представяне, след като в рамките на мащабна операция са били конфискувани 800 милиона дози анаболни стероиди и други препарати от забранителния списък. Президентът на организацията Витолд Банка уточнява, че става въпрос за акция на „европейския пазар“, която засяга не само регистрирани спортисти, но и любителския фитнес, където употребата на всевъзможни вещества бележи сериозен ръст.

„В резултат на операцията са открити 40 тона забранени вещества и са затворени 35 тайни лаборатории – обяви полякът. - Това е сериозен удар върху черния пазар на допинг, особено във фитнес секторите, където този проблем нараства“.