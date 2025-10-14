Без Израел на световното по гимнастика

Състезателите от Израел няма да участват на световното първенство по спортна гимнастика от 19 до 25 октомври в Джакарта, след като Спортният арбитраж в Лозана отхвърли искането на Израелската федерация по гимнастика срещу ФИГ. Преди това Международната федерация прие решението на властите в Индонезия да не издадат визи на състезателите от страната, а от Израел поиската арбитражът да вземе мерки срещу гимнастическата централа.

Близо 500 състезатели от 80 страни се очаква да участват на мондиала – 297 при мъжете и 204 при жените. България ще бъде представена от пет мъже и три жени. Мъжкият ни тим е в поток с отборите на Република Корея, ЮАР, Куба, Германия, Испания, Кипър, Кайманови острови, Швейцария, Исландия и Узбекистан и започва с висилка, а жените стартират с греда заедно с Русия (чиито състезатели участват с неутрален статут), Намибия, Португалия, Словения, Камерун и Тайланд. Официалните тренировки започват от утре.