Несебър посреща елита на Балканите за 53-тото първенство по ветроходство

След шестгодишна пауза, България отново е домакин на едно от най-престижните ветроходни събития в региона — 53-тото Балканско първенство по ветроходство, което ще се проведе от 16 до 19 октомври в Несебър.

Над 110 яхти от шест държави — Сърбия, Румъния, Северна Македония, Гърция, Турция и България — ще премерят сили в акваторията на Черно море в борбата за балканската титла. България участва с пълни състави във всички класове, а познаването на местните води дава сериозно предимство на родните ветроходци.

„За нас е чест именно България да бъде домакин на Балканското първенство след толкова дълга организационна пауза. Несебър предлага отлични условия и вярваме, че ще се представим достойно“, коментира Росен Марангозов, председател на Българската федерация по ветроходство.

Състезателните гонки ще се проведат в три класа — Optimist, ILCA 4 и ILCA 6, като първият старт е насрочен за 17 октомври от 13:00 ч.. Официалното откриване ще се състои същия ден от 18:00 ч. на сцената на площад „Месамбрия“, а награждаването и закриването — на 19 октомври вечерта.

Главен съдия на надпреварата е Златко Якелич, вицепрезидент на EURILCA, а негов заместник – Тодор Иванов. Събитието се организира от Българската федерация по ветроходство и ОВК Несебър, със съдействието на Община Несебър и Министерството на младежта и спорта.

С това издание България възражда традицията на Балканската ветроходна регата и утвърждава Несебър като една от ключовите сцени за морски спортове в региона.