В гимнастиката разчитат на финали на световното в Индонезия

Българският национален отбор по спортна гимнастика отпътува за Световното първенство, което ще се проведе от 19 до 25 октомври в Джакарта (Индонезия).

При жените водещото име в тима е Валентина Георгиева, двукратна европейска вицешампионка на прескок и пета от Олимпийските игри в Париж 2024. До нея ще застанат Никол Стоименова, бронзова медалистка на греда от Световната купа във Варна, и Виктория Венциславова.

Мъжкият състав ще разчита на Еди и Кевин Пеневи, Даниел Трифонов, Димитър Димитров и Давид Иванов, европейски вицешампион на кон с гривни при младежите.

Очакванията към отбора са високи, след силните участия на родните гимнастици в международните турнири през сезона.

Треньори на националите са Милко Такушев и Филип Янев, съдии - Илия Янев и Нели Танкушева, а водач на делегацията е олимпийският вицешампион на висилка и президент на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев.

От България спортистите ще подкрепя Йордан Йовчев, олимпийски вицешампион на халки и генерален секретар на федерацията.

"Подготовката премина много добре, състезателите имаха редица участия с отлични резултати и финали на Световните купи. Отново залагаме на Валентина Георгиева, както и на братята Пеневи, които са сред най-силните на земя. Конкуренцията е изключителна, но вярвам, че в индивидуалните финали можем да постигнем сериозни резултати", коментира Йовчев.

Той благодари и за подкрепата на председателя на БОК Весела Лечева, която посети отбора в Национална спортна база "Раковски" непосредствено преди заминаването.

"Това беше много силен жест на уважение и допълнителна мотивация за състезателите. Рядко се случват подобни посещения точно преди голямо първенство. Такива моменти показват, че трудът им се цени", допълни легендата на българската гимнастика.