Пет града искат волейбол за 2027 г.

Всички големи градове у нас вече искат да приемат мачове на мъжкия национален отбор по волейбол, който стана световен вицешампион на мондиала във Филипините. След скандала по оста София-Варна за домакинството на европейското първенство догодина, се оказа, че пет града искат турнира от Лигата на нациите през 2027 г.

„Варна, София, Пловдив, Русе и Бургас подадоха своите кандидатури и ще трябва да решим кой от тях да изберем – обяви президентът на БФ Волейбол Любо Ганев. - Сега се бият общините за волейболната Лига на нациите – и петте общини, които имат големи зали, искат да го организират. Това означава, че ние имаме продукт, който градът-домакин иска, защото знае, че ще му донесе приходи, престиж, реноме, реклама. Ние трябва да се научим, че всяка една федерация трябва да се стреми да направи своя спорт продукт. Защото само тогава този продукт може да бъде атрактивен. Успяхме да направим от волейбола продукт, който медиите да искат да излъчват и това е най-важното“.