Любо Ганев и спортният министър клонят към София в спора с Варна за европейското по волейбол

Везните за домакин на европейското първенство по волейбол догодина клонят към София в дните преди окончателното решение във вторник. При все, че варненските депутати д-р Десислав Тасков и Кристиан Ганчев пратиха отворено писмо до министъра на младежта и спорта Иван Пешев с искането да гарантина, че Морската столица ще запази събитието, за което бе заявена.

„По-големият брой зрители, които могат да посетят „Арена 8888“ в София, е причината за преместването на европейското първенство. Успяхме да освободим въпросните дати, защото залата беше ангажирана и Столична община ще помогне финансово“, обяви министърът, като добави, че държавата поема таксата от над 2,5 милиона лева, които България плаща, за да е съдомакин на първенството.

А президентът на волейболната федерация Любо Ганев се срещна със столичния кмет Васил Терзиев на финала на Софийския маратон. Шефът на спорта също е склонен да даде предимство на по-големия капацитет на залата в София.

„Във вторник имаме заседания на Управителния съвет на федерацията, на който ще вземем решение – обяви Ганев. - Но каквото и решение да вземем, факторът е само един, че залата в София предлага 7500 места повече, което означава, че за 7 домакински мача, които България ще изиграе, ще дадем възможност на над 52 000 човека да посетят и да видят на живо своите идоли. И все пак няма никакво значение къде ще играеме, защото ние сме националния отбор на България, ние искаме всички българи да ни подкрепят. Няма значение дали са от Варна, от София, от Пловдив“.