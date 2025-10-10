Местната власт и гражданите единни: Варна обича волейбола и го очаква у дома!

Петиция събира подписи в подкрепа на домакинството на Варна на Евроволей 2026

Анонсът, че София може да вземе гласуваното преди месеци варненско домакинство на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. обедини безпрецедентно местната власт и цялата общественост в града. Община Варна и Общинският съвет излязоха с отворени писма до Европейската конфедерация по волейбол, Българската федерация по волейбол, министъра на младежта и спорта, медиите и обществеността. Двете обръщения бяха изчетени на заседание на ресорната комисия към Общинския съвет от председателя му Христо Димитров и от и.ф. кмет Павел Попов.

В писмата се припомня, че още през март Варна бе обявена за домакин на шампионата, а през юли местният парламент единодушно гласува финансова подкрепа от 420 000 лв. за провеждането на срещи от груповата фаза, четири осминафинала и два четвъртфинала от първенството в зала „Конгресна” на Двореца на културата и спорта в периода 4-27 септември 2026 г.

„Няма варненец, който да не се вълнува от волейболните успехи на нашите спортисти. Публиката тук винаги е седмият играч на терена“, се казва в позицията, подкрепена от всички групи в Общинския съвет. Съветниците отправят призив и към спортните клубове, туристическия, културния сектор, образователните институции в града и към варненци да се обединят в защита на домакинството, което окончателно ще бъде решено от БФВ на 14 октомври.



„Варна е волейболната столица на България, домът на българския национален отбор. Заслужили сме това признание с дългогодишна всеотдайна подкрепа от трибуните, с последователна готовност на градската управа, независимо от политическите различия, да съдейства при организацията на мащабни волейболни събития. Сребърният медал от Световното първенство във Филипините е достояние на цяла България. Корените на този огромен успех обаче са най-дълбоки край морето. Не ги режете, не отблъсквайте хората, които никога не се разочароваха от неуспехите и бяха до вас, дори когато спомените изглеждаха като единствена връзка със славните победи!”, се посочва в писмото на общината до председателя на БФВ Любомир Ганев. В него се апелират членовете на УС на федерацията да помислят върху устойчивостта на решението, което ще вземат и се изразява категорична увереност, че Варна е готова и заслужава да е домакин на Евроволей 2026 г.

Днес стартира и онлайн петиция в подкрепа на каузата https://www.peticiq.com/500457?utm_source=web_share. Подписи се събират и в сградата на Община Варна. От ден социалните мрежи преливат от коментари на огорчени от поведението на БФВ фенове на волейбола.