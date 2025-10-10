Местната власт и гражданите единни: Варна обича волейбола и го очаква у дома!

Анонсът, че София може да вземе гласуваното преди месеци варненско домакинство на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 г. обедини безпрецедентно местната власт и цялата общественост в града. Община Варна и Общинският съвет излязоха с отворени писма до Европейската конфедерация по волейбол, Българската федерация по волейбол, министъра на младежта и спорта, медиите и обществеността. Двете обръщения бяха изчетени на заседание на ресорната комисия към Общинския съвет от председателя му Христо Димитров и от и.ф. кмет Павел Попов.
В писмата се припомня, че още през март Варна бе обявена за домакин на шампионата, а през юли местният парламент единодушно гласува финансова подкрепа от 420 000 лв. за провеждането на срещи от груповата фаза, четири осминафинала и два четвъртфинала от първенството в зала „Конгресна” на Двореца на културата и спорта в периода 4-27 септември 2026 г.
„Няма варненец, който да не се вълнува от волейболните успехи на нашите спортисти. Публиката тук винаги е седмият играч на терена“, се казва в позицията, подкрепена от всички групи в Общинския съвет. Съветниците отправят призив и към спортните клубове, туристическия, културния сектор, образователните институции в града и към варненци да се обединят в защита на домакинството, което окончателно ще бъде решено от БФВ на 14 октомври.
„Варна е волейболната столица на България, домът на българския национален отбор. Заслужили сме това признание с дългогодишна всеотдайна подкрепа от трибуните, с последователна готовност на градската управа, независимо от политическите различия, да съдейства при организацията на мащабни волейболни събития. Сребърният медал от Световното първенство във Филипините е достояние на цяла България. Корените на този огромен успех обаче са най-дълбоки край морето. Не ги режете, не отблъсквайте хората, които никога не се разочароваха от неуспехите и бяха до вас, дори когато спомените изглеждаха като единствена връзка със славните победи!”, се посочва в писмото на общината до председателя на БФВ Любомир Ганев. В него се апелират членовете на УС на федерацията да помислят върху устойчивостта на решението, което ще вземат и се изразява категорична увереност, че Варна е готова и заслужава да е домакин на Евроволей 2026 г.
Днес стартира и онлайн петиция в подкрепа на каузата https://www.peticiq.com/500457?utm_source=web_share. Подписи се събират и в сградата на Община Варна. От ден социалните мрежи преливат от коментари на огорчени от поведението на БФВ фенове на волейбола.