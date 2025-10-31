СГС отхвърли жалба срещу избора на Весела Лечева за председател на БОК

Софийски градски съд отхвърли една от жалбите срещу избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Става въпрос за иск на Сдружение „Българска федерация бадминтон“ за отмяна на всички решения на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. - освен избора на Лечева, също и тези за нов Контролен съвет и Изпълнително бюро.

В свое изявление юридическият екип на Лечева обяви, че след анализ на доказателствата съдът е приел, че няма нарушена процедура относно свикването на Общото събрание, заседанието е проведено при пълен кворум, всички отчетни документи и проекти за решения са били представени и обсъдени надлежно, кандидатурата е подадена в срок, изборът за председател е законосъобразен, извършен с тайно гласуване и не са налице и никакви нарушения при гласуването на ИБ и КК на БОК, като кандидатурите са приети с пълно мнозинство от всички присъстващи.

Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието, не са установени и други нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения. Така са отхвърлени твърденията на ищеца, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – без надлежно уведомяване на членовете, без предоставени отчети, без представителна власт на някои представители на членовете на БОК и с нередовна кандидатура за председател.

„За мен това решение беше очаквано, исковите молби са неоснователни и на всички им стана ясно каква е целта с тези дела – заяви генералният секретар на БОК Данаил Димов. - Има още искови молби, но те са идентични, твърденията за нарушения са напълно идентични. Много от ищците се криха и продължават да се крият. Затова и две от делата все още не са тръгнали. Не очаквам много бързо да се реши този казус. Аз предупреждавам отдавна, че може да бъде спряно финансирането на БОК, което стана факт и с официално писмо от МОК. Мисля, че нещата могат да се влошат и България да остане без знаме и химн на Олимпийските игри в Милано и Кортина“.