Кошмарът се завърна – Григор пак е извън игра

Григор Димитров се завърна със страхотна игра на корта след над 4 месеца отсъствие, последвали травмата, получена на Уимбълдън. Но издържа само два мача и отново е извън игра. След бляскавата победа над напористия френски младок Джовани Мпечи-Перикар за Мастърса в Париж родният ас се хвърли да трупа игрова практика и в надпреварата на двойки. А там като партньор на местния ветеран Никола Маю изигра два сета и един шампионски тайбрек срещу французите Юго Норис и Едуар Роже-Васлен, които обаче спечелиха с 6:4, 5:7, 10:4. Срещата се превърна в официално изпращане на Маю, който е бивш лидер в ранглистата на двойки.

Но на следващия ден българинът не излезе на корта за мача си от втория кръг с Даниил Медведев. От щаба на родния ас, който все още е без официален треньор, но има няколко физиотерапевти, не поясниха причината, но вероятно става въпрос за опасенията, че травмата – скъсан гръден мускул, която го извади от мача с Яник Синер на Уимбълдън, все още не е напълно излекувана. Тази развръзка означава почти сигурен край на годината за Григор и подготовка за завръщане на корта за новия сезон в Австралия.

Аут от Париж е и лидерът в ранглистата Карлос Алкарас, който отстъпи с 6:4, 3:6, 4:6 на британеца Камерън Нори. А по време на мача испанецът се скара с треньора си Хуан Карлос Фереро, а стоящите наблизо чуха, че се оплаква от състоянието на корта.

„В тази зала все едно играем на клей, по зле е от Монте Карло, правя всичко погрешно“, недоволстваше Алкарас, когато мачът тръгна в другата посока. След звездните жертви е и Каспер Рууд (Норвегия), който падна с 3:6, 5:7 от Денис Алтмайер (Германия).