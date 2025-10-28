Григор със загуба в Париж

Григор Димитров и Никола Маю (Франция) отпаднаха в първия кръг на двойки на турнира на твърда настилка в зала от сериите "Мастърс" в Париж с награден фонд 6 128 940 евро.

Българинът и французинът, които получиха "уайлд кард" от организаторите, отстъпиха с 4:6, 7:5, 4-10 от Едуар Роже-Васлен (Франция) и Юго Нис (Монако). Срещата продължи 93 минути.

За 43-годишният Маю това бе последен мач в кариерата, като през 2019 г. заедно с Роже-Васлен играха финал на двойки на "Уимбълдън".

Първият сет бе решен от един пробив в десетия гейм в полза на Васлен и Нис. Вторият сет вървеше без пробиви до 11-ия гейм, когато Димитров и Маю успяха да спечелят подаването на Нис. След това българо-френската двойка успя да изравни сетовете след 7:5.

В шампионския тайбрек Димитров и Маю загубиха пет поредни точки от 3:3 до 3:8, а след това отстъпиха с 4-10.

В понеделник Григор Димитров започна с победа на сингъл със 7:6(5),6:1 над представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар. Във втория кръг Димитров ще играе срещу №11 в схемата Даниил Медведев (Русия), който победи убедително с 6:1, 6:3 Хауме Мунар (Испания).

Григор Димитров е финалист на сингъл на турнира "Мастърс" в Париж през 2023 година.