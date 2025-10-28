Волейболът отложи избора на селекционер на жените

Назначаването на нов селекционер на женския национален отбор по волейбол бе отложено, след като Управителният съвет на федерацията реши да си даде още време за разглеждане на кандидатурите за поста. Варианти за нов наставник на „лъвиците“ на мястото на Антонина Зетова са Иван Петков, Радослав Арсов и италианецът Марчело Абонданца, който подаде докуметни в последния момент. Абонданца вече е бил на поста, като Петков, който има стаж и начело на Украйна.

БФ Волейбол сформира комисия, която да се свърже с всеки един от тримата за допълнителни консултации, а изборът ще бъде направен след седмица. Иначе централата назначи селекционери на националните отбори в различни възрастови групи – Даниел Пеев и Георги Петров ще водят младежите до 22 г., Мирослав Живков и Атанас Петров поемат съответно юношите и девойките до 18 г., а Николай Хаджииванов и Евелина Цветанова ще са наставници на 15-годишните в двата пола.