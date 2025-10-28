Искат промяна на регламента за треньорите

Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ) подкрепи предложените промени в Наредба №1 на ММС относно изискванията за заемане на треньорски длъжности и реда за вписването на такива кадри в регистъра по Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС). Целта е доказани специалисти в богат практически опит да могат да заемат длъжности без да са завършили специализирано образование у нас. Точно такъв е случаят с италианеца Джанлоренцо Бленджини, който изведе мъжкия национален отбор по волейбол до сребърните медали на световното първенство във Филипините.

„Не става въпрос за нарушаване на правилата, а точно за установяване на правила, защото в момента се налагаше на редица федерации да ги заобикалят, за да могат да вземат специалисти на световно ниво – смята председателят на асоциацията Иван Ценов. - Никой не иска да прави компромис с треньорската професия. Напротив – идеята е да се вдигне нивото и тези специалисти да предадат своя практически опит на българските си колеги. В съвременния професионален спорт и в свят на отворени граници трябва да сме адекватни към заобикалящата ни действителност“.