Няма кой да спаси Барса от Мбапе

В Барселона не могат да се събудят от кошмара „Килиан Мбапе“. Единствено ветеранът на вратата на каталунците Войчех Шчесни направи някоя и друга успешна намеса срещу изстрелите на френското острие на Реал (Мадрид), хвана му и дузпа. Друг наказателен удар, първоначално отсъден за „кръстосване на краката“ на Мбапе и Ламин Ямал в наказателното поле на гостите, бе отменено след преглед от ВАР. А и попадение на суперзвездата с безпощаден шут извън наказателното поле бе отменено – реферът като никога бе доста неблагосклонен към „Белия балет“ насред „Сантиаго Бернабеу“...

И все пак Мбапе остава големият фактор в Ел Класико и поведе Реал към победата с гол в 22-ата минута след хитър пас на Джуд Белингам. Отново французинът бе на ръба на засадата, но се оказа покрит.

В следващите минути домакините на няколко пъти пропуснаха шанс да удвоят и вместо това се стигна до изравняване, когато пресата на Барса в средата на терена им позволи на отнемат топката и с бърза атака да изведат Фермин на удобно положение, а той не сбърка.

Реал обаче продължи да доминира и още до почивката си върна аванса с гол на Белингам, който прониза от упор Шчесни след разбъркване в наказателното поле. Англичанинът заедно с Мбапе и Винисиус правеха каквото си искат със защитата на Барса и по чудо не вкараха повече. А веднага след почивката на рефера Сото Градо отново се наложи да гледа ВАР и този път показа бялата точка. Мбапе обаче не беше достатъчно убедителен и остава „само“ с 12 гола в Ел Класико, като вече е третият играч с попадения в четири поредни супердербита след Роналдиньо и Кристиано Роналдо. А подвигът на Шчесни запази интригата, което се оказа услуга само за зрителите, които видяха още доста вълнуващи минути до края на мача. Но не и за съотборниците му начело с бледия този ден Ямал, които така и не успяха да изравнят за втори път.