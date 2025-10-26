Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт

05.30    Голф, Европейски тур    МАХ Спорт 3
05.50    Мото 3, Гран при на Малайзия    МАХ Спорт 2
07.05    Суперкарс, второ състезание в Голд Коуст    МАХ Спорт 1
07.15    Мото 2, Гран при на Малайзия    МАХ Спорт 2
09.00    Мото GP, Гран при на Малайзия    МАХ Спорт 2
09.00    Бокс, галавечер от Манила    Диема спорт 2
10.30    Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, първи манш, гигантски слалом, мъже    Евроспорт 1
13.00    Баскетбол, Балкан – Рилски спортист    МАХ Спорт 2
13.15    Твенте – Аякс    Ринг
13.30    Торино – Дженоа    МАХ Спорт 3
13.30    Баскетбол, Мурсия – Баскония    Нова спорт
13.30    Волейбол, Левски – Дея    БНТ 3
13.45    Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, втори манш, гигантски слалом, мъже    Евроспорт 1
14.30    Пирин – Етър    Диема спорт
14.30    Айнтрахт (Брауншвайг) – Хановер    Диема спорт 3
14.35    Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, жени    Евроспорт 2
15.00    Тенис, турнир във Виена, финал    МАХ Спорт 1
15.00    Снукър: Северна Ирландия оупън, финал    Евроспорт 1
15.30    Фейенорд – ПСВ Айндховен    Ринг
16.00    Сасуоло – Рома    МАХ Спорт 3
16.00    Арсенал – Кристъл Палас    Диема спорт 2
16.00    Астън Вила – Манчестър Сити    Нова спорт
16.05    Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, мъже    Евроспорт 2
16.30    Байер – Фрайбург    Диема спорт 3
16.30    Тенис, турнир в Базел, финал    МАХ Спорт 2
17.15    ЦСКА - Берое    Диема спорт
17.15    Реал – Барселона    МАХ Спорт 4
17.30    Абърдийн – Хибърниън    Ринг
18.20    Колоездене на писта: Световен шампионат в Сантяго де Чили    Евроспорт 2
18.30    Евертън – Тотнъм    Диема спорт 2
18.30    Алкмаар – Утрехт    Ринг
19.00    Фиорентина – Болоня    МАХ Спорт 3
19.00    НФЛ, Каролина – Бъфало    МАХ Спорт 2
19.30    Осасуна – Селта    МАХ Спорт 4
19.30    ПАОК – Волос    Нова спорт
20.00    Тондела – Спортинг    Ринг
20.00    НБА, Сан Антонио – Бруклин    Диема спорт
20.45    Снукър: Северна Ирландия оупън, финал    Евроспорт 1
21.30    Волейбол, Перуджа – Лубе    МАХ Спорт 1
21.30    НБА, Детройт – Бостън    Диема спорт 2
21.45    Лацио – Ювентус    МАХ Спорт 3
21.45    Лион – Страсбург    Нова спорт
22.00    Райо Валекано – Алавес    МАХ Спорт 4
22.00    Формула 1, Гран при на Мексико    Диема спорт 3
22.20    НФЛ, Денвър – Далас    МАХ Спорт 2
22.30    Брага – Каза Пиа    Ринг
22.30    Голф: PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип, четвърти ден    Евроспорт 2
00.00    НБА, Клинлънд – Милуоки    Диема спорт 2
01.00    НХЛ, Ч\икаго – Лос Анджелис    МАХ Спорт 3

