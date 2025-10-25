Спорт по телевизията

05.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Малайзия МАХ Спорт 2
05.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Малайзия МАХ Спорт 2
06.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
08.15 Суперкарс, първо състезание в Голд Коуст МАХ Спорт 1
07.50 Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Малайзия МАХ Спорт 2
09.30 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, танцови двойки Евроспорт 2
10.00 Мото GP, спринт за Гран при на Малайзия МАХ Спорт 2
10.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1
11.30 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, жени Евроспорт 2
13.00 Ботев (Вр) – Септември Диема спорт
13.40 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, мъже Евроспорт 2
13.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1
14.00 Арминия – Елверсберг Диема спорт 3
14.00 Динамо – Падерборн Нова спорт
14.30 Ипсуич – Уест Бромич Диема спорт 2
15.00 Жирона – Овиедо МАХ Спорт 4
15.00 Снукър: Северна Ирландия оупън, полуфинал Евроспорт 1
15.30 Славия – Черно море Диема спорт
15.50 Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, двойки Евроспорт 2
16.00 Парма – Комо МАХ Спорт 3
16.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
16.00 Тенис, турнир в Базел МАХ Спорт 2
16.30 Борусия (М) – Байерн Диема спорт 3
17.00 Челси – Съндърланд Диема спорт 2
17.00 Нюкасъл – Фулъм Нова спорт
17.15 Еспаньол – Елче МАХ Спорт 4
18.00 Левски – Добруджа Диема спорт
19.00 Наполи – Интер МАХ Спорт 3
19.00 Волейбол, Локомотив Авиа – Славия МАХ Спорт 2
19.30 Атлетик – Хетафе МАХ Спорт 4
19.30 Манчестър Юнайтед – Брайтън Диема спорт 2
19.30 Борусия (Д) – Кьолн Диема спорт 3
20.00 Монако – Тулуза Нова спорт
20.45 Снукър: Северна Ирландия оупън, полуфинал Евроспорт 1
21.30 Херта – Фортуна Диема спорт 3
21.45 Кремонезе – Аталанта МАХ Спорт 3
22.00 Валенсия – Виляреал МАХ Спорт 4
22.00 Брентфорд – Ливърпул Диема спорт 2
22.00 НХЛ, Бостън – Колорадо МАХ Спорт 1
22.00 Баскетбол, Бургос – Сарагоса Диема спорт
22.05 Ланс – Марсилия Нова спорт
22.30 Бенфика – Ароука Ринг
00.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Мексико Диема спорт 3
00.00 Голф: PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2
00.30 Колоездене на писта: Световен шампионат в Сантяго де Чили Евроспорт 1