Спорт по телевизията

05.00    Мото GP, втора тренировка за Гран при на Малайзия    МАХ Спорт 2
05.50    Мото GP, квалификация за Гран при на Малайзия    МАХ Спорт 2
06.30    Голф, Европейски тур    МАХ Спорт 3
08.15    Суперкарс, първо състезание в Голд Коуст    МАХ Спорт 1
07.50    Мото 3, Мото 2, квалификация за Гран при на Малайзия    МАХ Спорт 2
09.30    Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, танцови двойки    Евроспорт 2
10.00    Мото GP, спринт за Гран при на Малайзия    МАХ Спорт 2
10.30    Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, първи манш, гигантски слалом, жени    Евроспорт 1
11.30    Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, жени    Евроспорт 2
13.00    Ботев (Вр) – Септември    Диема спорт
13.40    Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, мъже    Евроспорт 2
13.45    Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, втори манш, гигантски слалом, жени    Евроспорт 1
14.00    Арминия – Елверсберг    Диема спорт 3
14.00    Динамо – Падерборн    Нова спорт
14.30    Ипсуич – Уест Бромич    Диема спорт 2
15.00    Жирона – Овиедо    МАХ Спорт 4
15.00    Снукър: Северна Ирландия оупън, полуфинал    Евроспорт 1
15.30    Славия – Черно море    Диема спорт
15.50    Фигурно пързаляне: Гран При в Китай, волна програма, двойки    Евроспорт 2
16.00    Парма – Комо    МАХ Спорт 3
16.00    Тенис, турнир във Виена    МАХ Спорт 1
16.00    Тенис, турнир в Базел    МАХ Спорт 2
16.30    Борусия (М) – Байерн    Диема спорт 3
17.00    Челси – Съндърланд    Диема спорт 2
17.00    Нюкасъл – Фулъм    Нова спорт
17.15    Еспаньол – Елче    МАХ Спорт 4
18.00    Левски – Добруджа    Диема спорт
19.00    Наполи – Интер    МАХ Спорт 3
19.00    Волейбол, Локомотив Авиа – Славия    МАХ Спорт 2
19.30    Атлетик – Хетафе    МАХ Спорт 4
19.30    Манчестър Юнайтед – Брайтън    Диема спорт 2
19.30    Борусия (Д) – Кьолн    Диема спорт 3
20.00    Монако – Тулуза    Нова спорт
20.45    Снукър: Северна Ирландия оупън, полуфинал    Евроспорт 1
21.30    Херта – Фортуна    Диема спорт 3
21.45    Кремонезе – Аталанта    МАХ Спорт 3
22.00    Валенсия – Виляреал    МАХ Спорт 4
22.00    Брентфорд – Ливърпул    Диема спорт 2
22.00    НХЛ, Бостън – Колорадо    МАХ Спорт 1
22.00    Баскетбол, Бургос – Сарагоса    Диема спорт
22.05    Ланс – Марсилия    Нова спорт
22.30    Бенфика – Ароука    Ринг
00.00    Формула 1, квалификация за Гран при на Мексико    Диема спорт 3
00.00    Голф: PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип, трети ден    Евроспорт 2
00.30    Колоездене на писта: Световен шампионат в Сантяго де Чили    Евроспорт 1

