Симеон Николов със силен мач в Русия

Българският волейболен национал Симеон Николов изигра силен мач за Локомотив (Новосибирск) в първата си изява пред публиката на новия си тим в шампионата по волейбол на Русия.

Юношата на Левски София и световен вицешампион от Филипините 2025 помогна на водения от Пламен Контантинов тим да стигне до обрат над Динамо-Урал (Уфа) с 3:1 (38:40, 25:17, 25:15, 25:17).

Пред пълните трибуни на "Локомотив Арена" 18-годишният разпределител бе неудържим с 13 точки (6 аса, 5 блокади).

Най-резултатен за успеха на Локомотив бе Сам Деру с 16 точки, Дмитрий Лизик добави 15, а Омар Курбанов 14.