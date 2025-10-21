Ледецка само на сноуборд на олимпиадата

Естер Ледецка, единствената жена, спечелила злато в два различни спорта на едни и същи Зимни олимпийски игри, направи своя избор за участие на Олимпиадата в Милано-Кортина, съобщава АП.

Чешката звезда ще пропусне състезанието по спускане в алпийските дисциплини, за да се опита да вземе трето поредно олимпийско злато в гигантския слалом в сноуборда, след като всички усилия да се промени програмата се провалиха. Тъй като двете състезания се провеждат в един и същи ден, тя просто не може да се състезава и в двете.

30-годишната състезателка подаде жалба до Международния олимпийски комитет с подкрепата на Йохан Елиаш, президентът на Световната федерация по ски, която беше отхвърлена.

"Няколко пъти плаках заради това, но направихме всичко възможно. Разбирам, че не е лесно да се координира програмата, но вярвах, че може да се направи. Аз съм единственият спортист, който се е класирал за два спорта за трети път, така че се надявах, че ще вземат това предвид", каза Ледецка.

В програмата финалът на паралелния гигантски слалом по сноуборд е насрочен за 13:00 часа в Ливиньо на 8 февруари. Спускането за жени е в Кортина от 11:30 часа същия ден. Разстоянието между двата курорта е около четири часа с кола.

"В момента сме сигурни, че програмата няма да се промени. Съжаляваме за това, но направихме максимума при дадените обстоятелства", заяви Иржи Кейвал, президент на Чешкия олимпийски комитет.

Ледецка беше единствената жена, която се класира едновременно за участие в алпийските ски и в сноуборда в Пьончан 2018. Тя постигна зашеметяващ дубъл, като спечели златото в супергигантския слалом и в паралелния гигантски слалом.

На Зимните олимпийски игри в Пекин 2022 тя защити златото си в сноуборда и завърши пета в супергигантския слалом, 27-а в спускането и четвърта в алпийската комбинация. На тазгодишното Световно първенство по ски алпийски дисциплини тя взе бронз в спускането.

Състезанието в супергигантски слалом за жени на Олимпийските игри догодина е насрочено за 12 февруари, така че Ледецка би трябвало да може да участва.