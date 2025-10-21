Александър Николов избухна с 30 точки в първия си мач след световното

Топ реализаторът на националния отбор на България по волейбол Александър Николов показа, че ще има водеща роля за своя отбор Кучине Лубе Чивитанова при успеха над Гротадзолина с 3:1 (25:15, 25:16, 23:25, 25:23) на старта на италианската волейболна Суперлига. Той завърши с впечатляващите 30 точки в актива си, което бе една трета от всички точки на тима.

Българинът записа 25 точки в атака с отличните 66% успеваемост, 4 аса от сервис - най-много от всички на полето, както и една успешна блокада. Алекс Николов логично спечели наградата за най-полезен играч в мача (МВП).

"Започнахме мача по най-добрия начин с много силен сервис, което ни позволи да вземем нещата в ръце и да поведем в резултата с 2:0. След това имаше спад, а Гротадзолина започна да играе по-добре. В четвъртия гейм се върна редът в играта ни и спечелихме три точки. В началото на първенството е нормално да има още неща, върху които трябва да работим, но като начало бе добре. В неделя гостуваме на Перуджа, където направихме големи мачове миналия сезон", коментира Николов пред клубния сайт на Чивитанова.

За успеха с двуцифрен брой точки завършиха още канадският национал Ерик Льопки - 13, световният шампион с Италия Матео Ботоло - 11, както и Мариа Гарджуло - 11.

Друг световен вицешампион с България - Илия Петков, направи дебют за Гротадзолина и реализира 6 точки - 3 от атака и 3 успешни блокади - най-много в мача, редом с Гарджуло от домакините.

Георги Татаров започна също като титуляр за Гротадзолина, но игра в първите два гейма. Той отбеляза 4 точки - 3 от атака и една блокада.

Младият централен блокировач - Борис Начев, който също бе част от отбора на България на Световното първенство във Филипините, напрани първите си стъпки за Падуа при победата на старта над новака Кунео с 3:2 (26:24, 21:25, 25:22, 20:25, 15:13). Бившият състезател на Черно море влезе като резерва за кратко във втория гейм и отбеляза една точка от атака.

Тази вечер Монца с Мартин Атанасов и Жасмин Величков ще бъде домакин на Перуджа.