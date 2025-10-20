Петима българи в Топ 10 на световния бокс

Силното представяне на българските боксьори е отчетено подобаващо от World boxing. Обновената ранглиста на световната федерация включва петима наши национали в Топ 10 на отделните категории. Развой, който още веднъж показва добрата работа, която се върши от всички звена в БФБ – боксьори, треньори, клубове и ръководители.

Най-предно позициониран е Рами Киуан. Европейският шампион и световен вицешампион има актив от 1475 точки, което му отрежда второ място в ранглистата при 75-килограмовите. Той изостава със 175 пункта от лидера Фазлидин Еркинбоев (Узбекистан). По всичко личи двамата ще водят сериозен дуел в следващите години по пътя към Олимпийските игри в Лос Анджелис.

Хавиер Ибаниес е на пета позиция при 55-килограмовите. Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж е с актив от 600 точки. На първо място е Махмуд Сабирхан (Казахстан) с 1650, следван от Рафаел Лосано (Испания) с 1375 и Юниор Рейес (Доминикана) с 975.

Радослав Росенов също е на пето място, но при 60-килограмовите. 7-кратният европейски шампион при подрастващите и бронзов медалист от Световното първенство за мъже в Ливърпул има 600 точки. На първо място е Абдумалик Халоков от Узбекистан с 3000 точки. Втори е Луис де Оливейра (Бразилия) с 1525, а Топ 3 допълва Мунарбек Уулу (Киргизстан) с 975.

Пети е и Семион Болдирев. Само на 18 години той зае тази позиция на Световното първенство за мъже в Ливърпул в категория до 85 килограма. Представянето към момента му носи 300 точки в дивизията. На върха е Акмалджон Изроилов (Узбекистан) с 1600, пред Тийгън Стот (Англия) с 1075 и Михаел Деруиш (Австрия) с 630.

В Топ 10 е и Уилиам Чолов. Европейският шампион за младежи и пети от Световното първенство в Ливърпул има 300 точки, които му отреждат десета позиция в категория до 80 килограма. Лидер е Жавохир Уматалиев (Узбекистан) с 1650, следван от Нурбек Оралбай (Казахстан) с 1375 и Йожерлен Сезар (Франция) с 1225.